Kommentar • Fahrradweg auf dem Elbstrand

Ja, genau das plant der Bezirk Altona. Eines der beliebtesten Kurzurlaubsziele der Hamburger Szene soll zum Teil asphaltiert werden. Der lieben Fahrradfahrer wegen. Die wollen nämlich lieber auch am Elbstrand langfahren, als die Elbchaussee zu nutzen. Oder so.

Und mal ehrlich: Es ist ultra-anstrengend durch diesen blöden Sand zu laufen. Außerdem trägt man den nachher überall rein. Ganz zu schweigen davon, wo der landet, wenn man ein wenig umtriebig war beim Schäferstündchen. Also her mit der Betonpiste. Wirklich? Beim Gedanken an diesen Frevel kommen mir die Tränen. Und ich bin nicht alleine. Das Bürgerbegehren „ELBSTRAND RETTEN“ konnte bereits vier Wochen nach seinem Start weit mehr als 10.000 Unterschriften beim Bezirksamt Altona einreichen, die Nein sagen.

Gleichzeitig fordern die Initiatoren und Initiatorinnen aber natürlich, dass überzeugende Lösungen für eine Verbesserung der Infrastruktur für Radfahrer und Radpendler im Hamburger Westen umzusetzen seien. Etwa auf der Elbchaussee. Wir sind gespannt.

„Wir sind nach den Rückmeldungen der letzten Wochen davon überzeugt, dass wir auch einen möglichen Bürgerentscheid gewinnen. Aber vielleicht reicht ja schon der schnelle und eindeutige Erfolg des Bürgerbegehrens aus, um die Bezirksversammlung davon zu überzeugen, dass die Mehrheit der Altonaer Bürger einen Radweg über den Elbstrand entschieden ablehnt“,

so Christiane Petersen von der Initiative.

Die Bezirksversammlung hat die Wahl: Entweder sie leistet dem Votum der Bürger Folge oder es kommt zum Bürgerentscheid.

www.elbstrand.hamburg/buergerbegehren/