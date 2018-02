Wie ich begann Israel zu unterstützen, statt es zu hassen

Romeu Monteiro ist ein portugiesischer Ingenieur und Menschenrechtler. Seit zehn Jahren engagiert er sich für die LGBTIQ*-Szene – zudem erhebt er seit einigen Jahren seine Stimme gegen Antisemitismus und für Israel. Am 1. März ist er auf Einladung der Deutsch-Israelische Gesellschaft Hamburg in der Stadt.

× Erweitern Foto: Screenshot Youtube Romeu Monteiro

Seine klickstarken Meinungsstücke wurden in Israel, Portugal und den USA veröffentlicht. Monteiro hat sich außerdem als starke proisraelische Stimme an mehreren Universitäten – darunter die Columbia University in New York und die University of California Los Angeles – einen Namen gemacht. In seinem Vortrag wird Romeiro seine Geschichte erzählen – ein Weg, der vom Irrglauben an blutige Ritualmorde schließlich zu seiner Faszination für Israel führte – und zwar aus der Perspektive eines Menschenrechtlers. Ein Vortrag voller objektiver Fakten, Daten und wissenschaftlichen Empfehlungen wie auch persönlicher Eindrücke.

Der Vortrag und die anschließende Debatte finden auf Englisch statt.

1.3., HanseContor, Esplanade – 3. Stock, Stephansplatz 2 – 6, U Stepahnsplatz, Hamburg, 19 Uhr, bitte registriere dich vorab für die Veranstaltung unter kontakt@dighamburg.de. Bitte bring einen amtlichen Lichtbildausweis mit zur Veranstaltung.