5.1. Freitag • Hannover: Weekend Wellness Fun

Warum das Wochenende nicht mal so richtig tiefenentspannt beginnen? Die Vulkan Sauna in Hannover öffnet heute bereits ab 14 Uhr und mit ermäßigtem Eintritt von nur 11 Euro. Dafür steht aber das volle Erholungs- und Erlebnisprogramm des mehrstöckigen Hauses in der Otto-Brenner-Straße zur Verfügung. Auch ein Jahr vor dem 50. Jubiläum als Deutschlands erste schwule Sauna immer noch die exzellente Adresse für Männer-Sauna-Freuden. •ck

5.1., Weekend-Starter, Vulkan Sauna, Otto-Brenner-Straße 15, Hannover, 14 Uhr, www.vulkansauna.de