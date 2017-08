× Erweitern Foto: Public Domain/CC0 Leder

Deutschlands ältestes schwules Ledertreffen findet wieder in zahlreichen Szenebetrieben wie Mr.Chaps, S.L.U.T. und dem Gnosa statt. Die Hauptparty steigt am 12. August ab 21 Uhr auf der MS Stubnitz , hier kann am 13. August auch noch gebruncht werden. Die genauen Daten findet ihr online. *ck

www.msc-hamburg.de