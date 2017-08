× Erweitern Zone283

Endlich Alkohol in Trump-Land. Und Sex. Aber wir sind in Bremen und das Spielparadies für Freunde queerer Fetischfreuden wird 21: Am 26. August, passend zum CSD in der Hansestadt, wird das mit der Community ausnahmsweise ohne Dresscode gefeiert. Ab 22 Uhr warten Überraschungen und der Resident-DJ darauf, entdeckt zu werden. Wie immer gilt für Nichtmitglieder ein einmaliger Mitgliedsbeitrag von 5 Euro. Dafür wird aber auch ordentlich aufgefahren. Alle Infos im Netz!

26.8., 21 Jahre Zone, Zone283, Kornrstr. 283, Bremen, 22 Uhr, www.zone283.de