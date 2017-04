Torsten ist der 15. schwule Heidekönig

Seit 2000 wird in der Lüneburger Heide nicht mehr nur die Amelinghausener Heidekönigin (Jenny Elvers begann ihre Karriere so), sondern auch ein schwuler Heidekönig gekürt. In diesem Jahr machte der 21-jährige Torsten das Rennen.

Torsten ist in der niedersächsischen Region Cuxhaven geboren und erst im Oktober nach Lüneburg gezogen. Er weis wovon er spricht wenn er sagt, dass auf dem Lande noch sehr viel zu tun ist in Sachen Akzeptanz. Torsten setzte sich bei der Wahl im Rahmen der lueneGays.de gegen zwei Mitbewerber durch und darf sich nun seine Majestät „Torsten I." nennen. Rund 150 Gäste waren vor Ort, darunter die Lüneburger Majestäten, die Sülfmeisterin, die Rosenkönigin, die Adendorfer Eiskönigin sowie, – was den Kreis zu Jenny Elvers schließt: die Amelinghausener Heideböcke. Das männliche Pendant zur Amelinghausener Heidekönigin.

„Wir wollen jetzt nach Jahren endlich ein Zeichen setzen,“ so der Heidebock, der den schwulen König zur nächsten Wahl im August einlud.

Was macht ihre Majestät?

Torsten will nicht nur auf den CSDs Gesicht zeigen, sondern auch auf Schützenausmärschen, dem Lüneburger Kopefest im Oktober und auf den Heideblütenfesten. Es gehört nach wie vor Mut dazu, sich im Cabrio durch ein alkoholgeschwängertes heterosexuell orientiertes Volksfest fahren zu lassen.

„Auf dem CSD kann sich jeder zeigen. anonym in der Menge. Aber sich allein in der großen Heterogesellschaft zu zeigen dazu gehört mehr,“ so Dirk Ahrens von den lueneGays.

Unterstützung bekommt seine Majestät von seinem Adjutanten Janek und dem Gefolge, zu dem jeder gehören kann, der den König begleiten und unterstützen möchte. Termine auf Anfrage über Facebook lueneGay!