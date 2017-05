× Erweitern Foto: Bernd Hildebrandt / CC0 Public Domain Große Freiheit

Der zweite Teil, der wohl schwulsten der historischen Stadtrundgänge in Hamburg. Hein & Fiete treffen sich mit euch um 16:30 Uhr am Schmidts Tivoli und erklären dann gut zwei Stunden wo und wie in den letzten 100 Jahren schwule Sub- und Kultur entstanden und vergangen ist. Kostenlos!

14.5., 100 Jahre schwules St. Pauli – Rundgang Teil 2, Treffpunkt Tivoli, Tivoli, Spielbudenplatz 27, Hamburg, S Reeperbahn, 16:30 Uhr, www.heinfiete.de