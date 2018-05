14. + 17.5. Hamburg: Podiumsdiskussion und IDAHOT

× Erweitern Foto: LSVD Hamburg

Am 14. Mai lädt der LSVD zur Podiumsdiskussion „(Un)freie Liebe. Die Menschenrechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Trans* und Inter* in der Welt“. Klaus Jetz, Geschäftsführer des Lesben- und Schwulenverbands in Deutschland (LSVD), Annkathrin Kammeyer, Fachsprecherin für die Belange von LSBTI der SPD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft und Bärbel Kofler, Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung diskutieren, warum in den autoritären Ländern der Welt ausgerechnet LSBTIQ*-Rechte und ihre Verfechter meist als erstes „unter die Räder“ kommen und Fortschritte in der Akzeptanz teilweise wieder rückabgewickelt werden. Los geht es um19:30 Uhr in der Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg.

Am 17. Mai 2018, dem Internationalen Tag gegen Homophobie, Transphobie und Biphobie, veranstaltet der LSVD Hamburg mit einem breiten Bündnis dann wieder ab 19 Uhr den Rainbowflash auf dem Rathausmarkt. Kommt zahlreich!

14.5., Podiumsdiskussion, Zentralbibliothek der Bücherhallen Hamburg, Hühnerposten 1, U+S Hauptbahnhof, 19:30 Uhr

17.5., Rainbowflash, Rathausmarkt, U Rathaus, 19 Uhr