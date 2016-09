Tim Koller trifft • Stilsicher Claudia Valorzi

Du kennst es doch auch! Gib es doch zu! Glaub ich dir eh nicht!

Du gehst an deinen Kleiderschrank und hast NICHTS, ABER AUCH WIRKLICH NICHTS anzuziehen! Nur Altes, Abgetragenes, zu Enges und, äh, Peinliches aus dem letzten Jahrhundert der Mode. Es ist doch in jedem Leben so: Du hast dich weiterentwickelt, aber deine Klamotten haben es nicht mitbekommen. Warum soll es dir anders ergehen als mir?

Geh los, hol dir professionelle Hilfe! Zum Therapeuten? NEIN! Geh zur echten und einzigen Shopping Queen Hamburgs, CLAUDIA VALORZI! Sie ist professionell staatlich diplomierte Schneiderin und Modedesignerin und Farb- und Stilberaterin. Für einen Tagessatz von 350 Euro hast du ein Rundum-sorglos-Paket gebucht, das selbst den dicken Guido aus dem Fernsehen in den Schatten stellt. Jetzt sag nicht: „So was brauch ich doch nicht!“ Du rennst doch auch ins Fitnessstudio, um deinen Körper zu formen, zum Zahnarzt, damit deine Beißerchen gepflegt aussehen, und zum Friseur, um immer einen guten Schnitt zu haben. Was aber deine Klamotten angeht, bist du eher derjenige, der gerne das Gleiche kauft, ungern was Neues ausprobiert und schon gar nicht aussortiert.

Bestückt mit einem Berg angesagter Modezeitschriften nimmt Claudia stilsicher Platz, schaut sich meine Statur an, hört sich an, warum ich gerne was ändern möchte, was ich mir wünsche und legt dann auch gleich los. Wir gehen an meinen Kleiderschrank. Du musst schon bereit sein, dich von dem einen oder anderen lieb gewonnenen Teil zu trennen, glaub es mir. Frag dich mal selbst: Hast du einen aufgeräumten Schrank oder gilt er eher einem Tagebuch? „Dieses Teil habe ich 1999 im Urlaub gekauft!“... Hm? Merkste selber oder? Weg damit! Nach einer Stunde sind drei Säcke aussortiert und im Schrank liegen perfekt zusammengelegt und nach Farben sortiert die wenigen, aber feinen und gern getragenen Überreste! Im Anschluss sind wir gleich ab zum Shoppen. In den TEMPEL, die Colonnaden. Hier kann ich auch meine neuen Kenntnisse in die Tat umsetzen. Welcher Schnitt passt, welcher nicht und vor allem warum? Was sind Farben, die mir guttun, welche nicht? Welche Stoffe passen zusammen – und vor allem welche nicht! Was kann man kombinieren und was nicht? Warum fühl ich mich in dem Outfit bloß so verkleidet und in einem anderen nicht?

Nach einer Stunde intensivem Anprobieren habe ich ein komplettes Outfit zusammen und mein neuer Look gefällt mir sehr. Ich freue mich auf die neue Jahreszeit und darauf, neue Läden ausprobieren zu können – langsam, Schritt für Schritt, meine Kleidung, also mein Äußeres, meinem Inneren anzupassen. Ich freu mich, dich bald beim Altkleidercontainer zu treffen und dein neues stilsicheres Ich kennenlernen zu dürfen.

www.valorzi.de