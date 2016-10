SCHIET WEDDER?!

Nordischer Mann motzig

Hamburg ist die (mit) schönste Stadt Deutschlands, keine Frage. Die Herbst und Winter hier haben aber so ihre Tücken, da ist es gut, wenn Mann sich pflegen kann.

Zum Beispiel mit der „ELEMIS Men’s Collection“. Die umsorgt mit dem „Ice-Cool Foaming Shave Gel“, dem „Deep Cleanse Facial Wash“ und dem „Daily Moisture Boost“. Also (fast) alles für eine saubere Rasur, ein gutes Waschen und perfektes Pflegen, wenn die Brise einen mal wieder durchbläst. Alles in allem kommt zusammen und in einem praktischen, schwarzen Reisetäschchen: Der ideale Begleiter fürs Fitnessstudio oder auf Reisen! Pfleg dich, Mann. www.elemis.com