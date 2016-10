Pimp your Home Buckingham Style

Mit dem Kittel’s hat Hamburg seinen ersten und einzigen britischen Concept Store. Das Konzept heißt hier: Best of British!

Hier findest du nicht nur in Deutschland nahezu unbekannte Delikatessen: Alle Möbel, auf denen du deinen Afternoon Tea einnimmst, kannst du sogar kaufen. Mit weich geschwungenen Sofas, gemütlichen Sesseln am Kamin und kuscheligen Textilien schaffst du dir dein privates kleines Königreich. Die liebevoll restaurierten Tische, Stühle, Spiegel und Hutschachteln aus den Jahren 1800 bis 1950 haben schon einiges erlebt und warten darauf, dir ihre Geschichten zu erzählen. Ob persönliche Stilberatung zu Hause oder ein maßgeschneidertes Sofa in deinem Lieblingsstoff von Liberty’s – hier wirst du fündig.

Kittel’s, Lehmweg 7, Hamburg, U3 Eppendorfer Baum, www.kittels.com