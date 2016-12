LEUCHTFEUER MIT GUIDO

Seit acht Jahren gestalten prominente Unterstützer die Benefiz-Weihnachtskarten zugunsten des Hospizes Hamburg Leuchtfeuer. Das diesjährige Motiv stammt von Szeneliebling Guido Maria Kretschmer. Zehn Klappkarten im A6-Format mit Umschlägen sind in einer Schmuckbox während der Vorweihnachtszeit für 10 Euro hier erhältlich: im Benefiz-Online-Shop www.leuchtfeuershop.de, in allen Filialen der Hamburger Sparkasse im Citybereich und im temporären Leuchtfeuer-Shop im Levantehaus Hamburg in der Mönckebergstraße 7. Hier gibt es neben den Karten natürlich auch wieder jede Menge schöne Sachen, die Freunden Freude schenken und Bedürftigen über die Finanzierung des Hospiz Würde geben.