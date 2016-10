Küche • Die Könner

Seit mehr als 35 Jahren findet das Team des HANSA Complet-Küchenstudios für seine Kunden nicht nur praktische, sondern auch trendige Lösungen rund um das Thema Küchen.

Um dabei die Ansprüche an höchste Qualität gewährleisten zu können, arbeiten die Küchenkönner ausschließlich mit führenden Marken wie SieMatic, Team 7, next 125, iOO oder Contur. Inspiration bekommst du in den Ausstellungsräumen: Von leuchtenden Farben in Kombination mit edlem Grau bis hin zu charakteristischen Landhausküchen mit modernen Elementen, Beton als Farbe für die Fronten und Arbeitsplatten, Keramik als Arbeitsplattenwerkstoff und Muldenlüftungen als technische Innovation - mit Küchen von Hansa Complet ist man immer am Puls der Zeit.

Hansa-Complet Küchenstudio, Lübecker Straße 126, Hamburg, www.hansa-kuechen.de