Jubiläum: 20 Jahre stilwerk

Im Jahr 1996 eröffnete das erste stilwerk am Hamburger Fischmarkt und gilt seitdem als Institution für Premium-Design in der Elbmetropole. Beheimatet in einem der letzten Industriedenkmäler der Stadt, verbindet sich hier alles zum Thema Einrichtung, Wohndesign und Lifestyle unter einem Dach.

Zwei Jahrzehnte stilwerk sind ein Grund zum Feiern. Vom 31. Oktober bis zum 6. November heißt es daher #happy20stilwerk, und spannende Aktionen in den 26 Stores, individuelle Ausstellungen und Events im Haus sorgen für sieben Tage Inspiration und Designhighlights. Darunter der historische Rundgang durch die Große Elbstraße mit erstmals veröffentlichten Fotografien, die Installation von Designklassikern der letzten zwanzig Jahre, ein Stil-Event des ZEITmagazins mit prominentem Stargast oder die Präsentation der neuen Kollektion des belgischen Modestars Raf Simons für Kvadrat, das dänische Trendlabel für Stoffe und Textilien. Alles Weitere zum Jubiläum sowie zu den Aktionen der Mieter, Events und Ausstellungen ab sofort online! #happy20stilwerk

stilwerk, Große Elbstr. 68, www.stilwerk.de