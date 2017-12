× Erweitern Foto: indo301 / pixelio.de Silvester Hamburg

In der WunderBar kannst du für einen einmaligen Eintritt von 35 Euro heute von 23 bis 1 Uhr das neue Jahr so richtig feuchtfröhlich begrüßen. Alle Infos dazu auf der Webseite und guten Rutsch von hinnerk hier an dieser Stelle!

31.12., Wunderbar, Hamburg, Talstraße 14, 23 Uhr www.wunderbar-hamburg.de