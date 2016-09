Auch im Jahr 26 der deutschen Einheit ist der Ruf „Wir sind das Volk“ leider von Teilen der Bevölkerung besetzt, die in unseren Reihen herzlich wenig zu suchen haben. Deswegen schreien wir es in der Nacht zum 3. Oktober laut hinaus in die Nacht: „Wir sind das Camp!“

Ohne Ländergrenzen, ohne Herkunftsnachweise, ohne Vorurteile, dafür als Community-Feiertag sammelt sich die hedonistische Camp-Familie unter dem Motto „United Gladiators of Camp“ in der stylishsten Partyarena der Stadt. Muskeln oder High Heels zeigen, schweißverschwitzt oder make-up-verschmiert zu Elektro, House und R ’n’ B tanzen, sich vom Stickstoffkanonenfeuer abkühlen lassen, im Konfettiregen taumeln, mit LED-Sticks und den Lasern um die Wette leuchten – das ist camp in reinster Form. Mit dazu gehören neben den ausgefallensten und kreativsten Gästen der Community und Host Vanity Trash auch die DJs Gerald van der Hint, Marc Majewski und Arno von Dannen sowie die MC Homo Dancers in sicherlich gleichermaßen passenden wie knappen Outfits! •ck

2.10., CAMP77 United Gladiators of Camp, Golden Cut, Holzdamm 61, Hamburg, U/S Hauptbahnhof, 23 Uhr