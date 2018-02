Vereinigte Partys von Manhattan

Manhattan liegt an der Elbe. Genauer gesagt an der Stresemannstraße. Am 17. Februar für eine Nacht zumindest, und diesmal mit Verstärkung aus der Bronx von Deutschland: Skippo von der Green Komm in Köln steht an den Reglern.

Foto: Rainbow Guide Manhattan

Der Resident einer der bekanntesten queeren After-Hour-Partys der Republik wird von den Hamburgern Berkenkamp und Tee Jay unterstützt, während die zweite Tanzfläche von Tobice und Fabi B beschallt wird. Ausruhen kannst du dich im Chill-out-Bereich, und zu Beginn bringt dich ein Welcome Shot schon mal ein wenig in Stimmung. *ck

17.2., Manhattan, Fundbureau, Stresemannstr. 114, Hamburg, S Holstenstraße