Frankie says: The power of love, a force from above, cleaning my soul ... Am 10. Dezember will der andere Frankie, der DARE!-Frankie, noch einmal das Beste aus Pop und Wave, Italo Disco und Dance Classics mit euch gemeinsam zelebrieren. Um das Warten aufs Christkind zu verkürzen, wird der DJ neben dem gewohnt Besten aus den 1980ern dieses Mal auf jeden Fall auch den original Frankie, also den, der nach Hollywood losgemacht hat, dabei haben. The power of love! Und was noch? Wham! Natürlich! This year, to save me from tears, I’ll give it to someone special ...

10.12., DARE! @ Nachtasyl ... The 80s club for gays & friends, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 23 Uhr