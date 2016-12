GALERIE/VIDEO • XMAS CAMP

Wir haben uns überlegt, dass ein Mc „HoHo“-Homo-Dancer mit Rauschebehaarung, Geschenkanbringungsvorrichtungen an den Nippeln und einem echt dicken Teil in der Hose das genau richtige Bild für den Abend des 25. Dezember ist. Was gibt es Schöneres, als nach dem Weihnachtsessen im Kreise der Familie gleich die Sonntagsgarderobe gegen das Partyoutfit zu tauschen und mit der anderen Familie die ganze Nacht weiterzufeiern? Nichts? Dann sprechen wir weiter.

„Die Himmelspforten öffnen sich und gut durchtrainierte Engelsscharen begleiten verzückt durch einen Himmel tausender Leuchtdioden im Lichte himmlischer Laser dieses besondere Krippenspiel“, so Alex Camp in der Einladung zum Fest der Feste. Unterstützt von den McHomo-Tänzern wird die wunderbare Vanity Trash einmal mehr durch den Abend führen. An den Reglern das beliebte Dreigestirn: Gerald van der Hint, Marc Majewski und Arno von Dannen sorgen für die garantiert nicht stille Nacht. Noch einmal verstärkt wurde das Bodenpersonal an der Himmelspforte: Es stehen drei Garderoben für den schnelleren Aufstieg bereit. Und wer früh kommt, kann sogar noch beim Schmücken des Camp-LED-Weihnachtsbaums mitmachen. Kiss you under the mistletoe!

25.12., Santa CAMP Cums, Golden Cut, Holzdamm 61, Hamburg, U/S Hauptbahnhof, 23 Uhr