Public Viewing • IBES

× Erweitern Foto: RTL//Stefan Menne IBES Sonja Zietlow und Daniel Hartwich

Kenner wissen, was es bedeutet, wenn dieses Buchstabenkürzel sich als Hashtag in den sozialen Medien breitmacht. Für den Rest sei der zweite zur Erklärung genannt: #dschungelcamp! Ja, es geht wieder nach Australien, und weil das Ganze nur in Begleitung von Lästerschwestern so richtig Freude macht, startet die WunderBar ihr beliebtes Public Viewing. Sonja Zietlow und Daniel Hartwich hatten ein Jahr Zeit, den Bestand an Zoten aufzufüllen, und werden nicht zögern, diesen auch einzusetzen. Im Bild rechts übrigens Fischaugen. Kann einen echten Nordmann doch nicht erschüttern! Oder? •ck

13. – 28.1., Public Viewing „Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!“, WunderBar, Talstr. 14, Hamburg, 13.1. ab 21 Uhr, sonst 22 Uhr, www.wunderbar-hamburg.de