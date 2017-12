× Erweitern Foto: Videokombinat Pop the Floor

Was kann es Schöneres geben, als in den 2. Advent reinzufeiern? Mit Berry E., den größten Pop-Hits, „divengepopptem“ Vocal House und etwas Disco? Eben. Das Highlight der Nacht ist aber sicherlich das „Pop The Floor Lip Sync Battle“ – Woo-hoo! Das Motto lautet XXL. Na dann ...

9.12., Pop The Floor, Prinzenbar, Kastanienallee 20, S Reeperbahn. Hamburg, 23:55 Uhr