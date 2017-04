Pink Inc. – Vier in einem

× Erweitern Foto: Oliver Fantitsch Klubhaus

Die Pink Inc. begibt sich am 29. April aus ihrem Stammheim, dem klassisch-kiezigen Tivoli, in das hypermoderne Klubhaus St. Pauli. Von der Mutti zur pubertierenden Schwester also im übertragenen Sinne. Und die gibt sich diesmal äußerst offen: Bahnhof Pauli, Kukuun, Alte Liebe und Schmidtchen werden zu Pink-Inc.-Spielstätten für Deejayna, DJ Seven, Sunshine, Pomoz und Denny D. – Du musst nur noch schauen, ob du lieber zu Pop und Schlager, zu House oder zu Techno tanzt. Hauptsache, du bist heute pink. *ck

29.4., Pink Inc., Klubhaus St. Pauli, Hamburg, Spielbudenplatz, U St. Pauli, 23 Uhr