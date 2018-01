Pink Inc. im Tivoli

× Erweitern Foto: Ingo Boelter Tivoli

Es ist Zeit für die erste Pink Inc. des neuen Jahres. Traditionell eröffnet die größte der norddeutschen les-bi-schwulen Partys den Reigen der „großen“ unter den queeren Feierlichkeiten, nachdem das große Jubiläum zum 10. Geburtstag der Pink Inc. die Saison am 30. Dezember 2017 abgeschlossen hat.

Fest stand bis Redaktionsschluss neben Datum und Ort auch bereits das Line-up. Und das verspricht Pop, Elektro und R ’n’ B vom Feinsten. Lokalheld Berry E. zaubert zusammen mit Jimmy Carter aus Dresden im Hauptsaal des Tivolis ein Lächeln in die Gesichter und ein Zucken in die Beine. In Angie’s Nightclub kümmert sich May2 Be um satte Sounds bis in die frühen Morgenstunden. Auf ein tolles Neues!

27.1., Pink Inc., Tivoli, Spielbudenplatz 27, Hamburg, S Reeperbahn, 23 Uhr