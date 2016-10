OLDENBURG • DAS ORIGINAL UND SONST KEINE!

× Erweitern Foto: Jörg Brinckheger / pixelio.de Mischpult

Die Rosa Disco ist die größte monatlich stattfindende schwul/lesbische Party in Oldenburg - und dies nun schon seit 1988. Rund 500 Gästinnen und Gäste feiern bis in die frühen Morgenstunden. Die Rosa Disco wird ehrenamtlich vom Na Und e.V. organisiert und finanziert das Lesben- und Schwulenzentrum in der Ziegelhofstraße und diverse Veranstaltungen, die dort stattfinden. Feiern und Gutes tun? Nur hier!

29.10., Rosa Disco, Alhambra, Oldenburg, Hermannstraße 83, 23 Uhr, www.alhambra.de