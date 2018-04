Mayday in Manhattan

× Erweitern Foto: Rainbow Guide Manhattan

In den Maifeiertag tanzen traditionell nicht nur die Hexen auf dem Brocken, sondern seit 1991 auch die Raver erst in Berlin und heute in Dortmund rein. 25.000 Partyhexen wie in der Westfalenhalle werden allerdings in Hamburg glücklicherweise nicht ins Fundbureau strömen, wenn MANHATTAN an besagtem 30. April seinen Mayday feiert. Feinstes House, Elektro und Co gibt es aber von Der Eggert, Berkenkamp, Teee Jay und Deejay Marquez (Foto) auf die Ohren bzw. in die Beine.

30.4., MANHATTAN – Mayday, Fundbureau, Stresemannstr. 114, Hamburg, S Holstenstraße, 23 Uhr