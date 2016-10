Manhattan ist zurück

Lust auf einen Abstecher in die Party-Szene des heißesten Stadtteils von New York? Dann ab zum Festplatz Nord, der am 8. Oktober die offizielle Hamburger Dependance (mit Dance!) der Halbinsel im Hudson River sein wird.

× Erweitern FOTO: RAINER STURM/PIXELIO.DE Manhattan

Verteilt auf zwei Ebenen sind drei Tanzflächen, mehrere Bars und Lounges für bis zu 2.000 Teilzeit-New-Yorker vorbereitet. Wie zur Premiere im Frühsommer reicht die musikalische Vielfalt im Schmelztiegel von Schlager und Pop aus den letzten dreißig Jahren mit DJ Sunshine über aktuelle Pophits und einem bisschen R ’n’ B aus der Bronx mit DJ Kevin Neon bis hin zu Elektro und House mit gleich vier DJs in der Haupthalle. Mit dabei: Andre M.B.G, Bass Raper, Tee Jay sowie die Königin der elektronischen Tanzmusik, Ellen Pitches. Yo, Bro’s and Sis’s and T*s and Cis’s! *ck

8.10., Manhattan, Festplatz Nord, Nordkanalstr. 46, U/S Berliner Tor und Hammerbrook, 23 Uhr