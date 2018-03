× Erweitern Construction Time Again

„... non-stop synthetic dancing – Zeitloser Synthiesound für die Hamburger Klubszene“, so heißt es in der Ankündigung für Hamburgs neustes Partykonzept im kukuun. Achtung: Auf diese Party könnten sich auch gayfriendly Heteros verirren. Das macht aber nix, solange ihr den besseren Dave-Dance hinlegt. Construction Time Again!

31.3., LOVE PARASITE, kukuun, Klubhaus Sankt Pauli, Spielbudenplatz 22, Hamburg, U St. Pauli, 22 Uhr