Interview: Partyveranstalter mit Gespür für die Community

In diesem Jahr wird Norddeutschlands größtes Partyprojekt VOLUME schon acht Jahre alt. Wir fragten bei Steffen Bartels nach, was seine Motivation ist.

× Erweitern Foto: M. Rätz Steffen Bartels VOLUME-Veranstalter Steffen Bartels umringt von Gästen

Wer und was verbirgt sich hinter der Firma bluevine?

Zwei ambitionierte Personen, die gerne Events für die Community organisieren und veranstalten. Immer mit dem Ziel, jedes Mal ein Stückchen besser zu werden, indem wir, im Vergleich zu anderen Veranstaltungen, unsere Gäste durch offenes Feedback mit in die Organisation einbeziehen. Neben den Events (VOLUME, Toxic, Gaywiesn) betreibt Bluevine Internet-Portale für die Community, wie zum Beispiel Deutschlands größten CSD-Kalender www.CSD-Termine.de. Für 2018 ist unter www.gay-party.de ein bundesweites Verzeichnis für Party-Termine in Planung.

Wie ist die VOLUME entstanden?

Wir haben bei uns in der Region den Bedarf gesehen, dass eine derartige Großveranstaltung wie die VOLUME mit entsprechendem Show-Programm, das auch Menschen weit über die Landesgrenzen zu uns zieht, einfach fehlt. Durch eine intensive Vorbereitungsphase bei der Konzeption hat sich eine Dynamik und Leidenschaft entwickelt, die bis heute ungebremst ist.

× Erweitern Foto: VOLUME VOLUME

Ist die VOLUME wirklich, wie ihr behauptet, die größte Party in Norddeutschland?

Bis auf die Veranstaltungen von den Kollegen in Hamburg kennen wir keine Community-Party unserer Art, die auch nur in die Nähe von unseren Gästezahlen, Showprogramm und Locationgröße kommt. Jedenfalls wäre uns keine bekannt. Wichtig ist bei dieser Frage zu beachten, dass wir uns nicht mit den einmalig im Jahr stattfindenden Veranstaltungen oder sonstigen Festivals vergleichen. Der FUNPARK ist nicht nur die mit Abstand größte Location der Region, sondern auch die zweitgrößte Diskothek in Niedersachsen.

Plant ihr in nächster Zeit für die Community in Norddeutschland noch was Neues?

Wir versuchen uns ja generell ständig zu verbessern und planen daher jede VOLUME so, dass sie einzigartig wird. Parallel dazu haben wir Planungen in weiteren Bereichen wie Online-Portale, weitere Veranstaltungsreihen etc. Natürlich gibt es auch 2018 wieder eine Pride Edition der VOLUME am 19. Mai und die Gaywiesn Hannover am 15. September 2018. Ach ja – eine neue Partyreihe ist ebenfalls in der Mache.

×

Nach eurer ersten CSD-Party im vergangenen Jahr in Hannover wurden an den CSD-Verein 1.000 Euro gespendet. Darf der Verein auch in diesem Jahr wieder mit einer Spende rechnen?

Wir unterstützen die Community in Hannover nicht nur einmalig, sondern fortlaufend. So sind wir nicht nur Fördermitglied im andersraum e. V. (Ausrichter des CSD Hannover), sondern auch im anders queer e. V. (Betreiber der Bar „Schwule Sau“). Zusätzliche einmalige Spenden sind vom Erfolg der jeweiligen Veranstaltung abhängig – die Pride Edition der VOLUME im vergangenen Jahr war deutlich erfolgreicher als erwartet.

*Interview: Mathias Rätz

3.3., VOLUME XXL, Funpark, Hannover, Expo-Plaza 9, 22 Uhr, www.volume-party.de