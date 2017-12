Interview: „Eine Gesellschaft braucht Veränderung, um sich zu entwickeln"

Dani ist 2015 aus Damaskus in Syrien nach Deutschland geflohen. Sein Beispiel steht für das zigtausender Menschen, die hier in Deutschland ein vorübergehendes oder sogar dauerhaftes Leben in Sicherheit aufbauen wollen. Inzwischen hat er zusammen mit dem Team um Axel Strehlitz mit „Habibi“ Hamburgs erste Party von und für Arabischstämmige aus der Taufe gehoben.

× Erweitern Dani

Warum bist du geflohen?

Der Auslöser war der Krieg. Allerdings wurde es auch immer schwerer, als schwuler Mann in Damaskus zu leben. Die Gesellschaft dort akzeptiert Homosexualität nicht.

Wie bist du geflohen?

Es war schrecklich … Ich bin erst in den Libanon geflohen, dann in die Türkei. Von der Türkei über das Meer und von Griechenland aus dann zu Fuß bis nach Deutschland. (Anmerkung der Redaktion: Die Beschreibung dieses Weges ringt Dani bis heute einiges ab, was aber in Schriftform schlecht wiederzugeben ist.)

Warum war Hamburg dein Ziel?

Ich habe vorher viel von Hamburg gehört und ich wollte in eine Stadt, in der es viel Wasser gibt.

Wie kam es denn zu der Idee für Habibi?

Wir wollten die arabische schwule Community ansprechen. Ihnen die Möglichkeit geben, auch einmal schwul feiern zu gehen und ohne Angst sie selbst sein zu können.

Was machst du genau dabei?

Ich habe eine Dragshow als Conchita gemacht und auch arabische Tänze zum Besten gegeben. Eine wilde Mischung. (lacht)

Braucht es denn eine extra Party für Araber?

Wir bringen natürlich einen Teil unserer Kultur, unserer Erfahrungen mit in dieses Land. So eine Party kann Geflüchteten helfen, sich hier besser einzufinden, weil sie Vertrautes bietet. Und umgekehrt vermischt sich so alles besser. Die deutschen Schwulen sind ja auch sehr neugierig auf unsere Männer. Das ist eine echte gegenseitige Bereicherung und baut Vorurteile ab. Eine Gesellschaft braucht Veränderung, um sich zu entwickeln.

15.12., Habibi, Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21 – 22, Hamburg, U St. Pauli, 23 Uhr