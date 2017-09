Interview: Camp77 mit den SEXSHOOTERS

Einmal ist keinmal. Deswegen gibt es Claudio und David am 2. September noch mal als SEXSHOOTERS an den Plattentellern des Camp77. Wir erreichten die beiden im verregneten London.

Das Motto am 2. September heißt „Always Summer“. Was bedeutet Sommer für euch?

C.: Wir leben in London. Was ist Sommer?

D.: Glücklicherweise reisen wir jedes Wochenende und erhaschen überall auf der Erde ein Stückchen Sommer.

C.: Sommer bedeutet für uns, viel zu fliegen und die kleinen Momente zu schätzen, die wir in den verschiedenen Ländern erleben.

Wo wart ihr überall in diesem Sommer und welches war der verrückteste Moment?

D.: Es war eine sehr verrückte Saison, aber der Höhepunkt war sicherlich unser Gig auf dem Truck der WE Party beim Madrid World Pride.

C.: Es war großartig zu sehen, wie viele Menschen an einem Ort zusammengekommen sind und die Straßen gesäumt haben, um den Pride zu feiern und zu zeigen, wie wichtig es ist, dass wir alle zusammenstehen.

D.: Erwähnenswert ist auch, dass der Versuch, auf einem fahrenden Truck voll halb nackter tanzender Schwuler aufzulegen, eine echte Herausforderung war. (lacht)

Wie findet ihr Hamburg und seine Szene?

D.: Hamburg ist eine unserer Lieblingsstädte zum Auflegen geworden.

C.: Die Leute haben einen breiten musikalischen Geschmack und Sinn. Das erlaubt es uns, aus unserer üblichen „Box“ herauszukommen und einen eklektischen Mix aus Musikstilen von Tech zu Tribal bis hin zu Techno zu spielen.

D.: Wir lieben es, Dinge zu mischen und sie so frisch zu halten. Hamburg und die sagenhafte Party, die Alexander mit der Camp77 gibt, ist der perfekte Ort, das zu tun.

Auf euren Bildern seht ihr fabelhaft aus. Seid ihr wirklich so heiß?

D.: Nein. Wir photoshoppen unsere Köpfe auf Stripper-Körper. (lacht)

C.: Wir hassen es wirklich, Fotos zu machen. Aber wir wissen, dass es ein notwendiger Teil unseres Jobs ist, um uns da draußen zu präsentieren.

D.: Dieser Arbeitsbereich hat seine Herausforderungen, denn Fitnessstudios, eine gesunde Ernährung und erholsamer Schlaf sind nicht so oft machbar für uns, aber wir versuchen unser Bestes.

Wie oft geht ihr ins Fitnessstudio?

C.: Nun ... das hängt davon ab, wie viel wir unterwegs sind, wohin wir reisen und wie eingespannt wir im Studio sind. Musik hat immer oberste Priorität.

D.: Claudio ist sehr routiniert und erinnert mich hartnäckig daran, bei der Sache zu bleiben.

C.: Richtig, also in einer guten Woche sind es vier bis fünf Mal, aber es geht dabei eigentlich mehr um die mentale Stabilität und das Loskommen vom Schreibtisch.

Wie lange braucht ihr, um eure Brusthaare in Form zu bringen?

C.: Wir achten da wirklich nicht sehr stark drauf. Ich glaube, wir trimmen es einfach dann, wenn es ein wenig überhandnimmt. Und das ist nicht sehr oft der Fall.

D.: Wenn man älter wird, beginnt man definitiv, den einfacheren, stressfreieren, natürlichen Weg zu gehen und es schlichtweg wachsen zu lassen.

Wie lange dauert die Vorbereitung des DJ-Sets?

D.: Wir erweitern unser Tour-Set ständig, machen neue Songs, fügen andere Tracks hinzu, die wir mögen.

C.: Es geht nicht darum, ein bestimmtes Set zu haben, es geht um kontinuierliche Arbeit und Verbesserung.

D.: Wir lassen uns gern so viel Freiheit wie möglich, damit wir spontan wählen und unser Set bestmöglich an die jeweils individuelle Partycrowd anpassen können.

Und worauf fokussiert ihr dabei?

C.: Wir versuchen eigentlich, nicht zu viel zu planen, weil du nie weißt, wie die Leute reagieren und welche Stimmung die Party hat, bevor du nicht vor Ort bist.

D.: Es ist viel wichtiger, offen und flexibel zu sein und keine Standard-Trackliste runterzuspielen auf jedem Gig.

C.: Wir entdecken gerne, welche Tracks und Styles am besten zu einer Party passen und lassen uns dann von dieser Musik leiten.

2.9., Camp77_Gluecksmodul – Always Summer, Golden Cut, Holzdamm 61, Hamburg, 23 Uhr, www.sexshooters.co.uk