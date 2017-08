HamburgPride – die Partys: Verzaubert, elektronisch, inklusiv

Ein CSD kostet Geld. Viel Geld. Der Berliner CSD e. V. schaffte es, 2014 mit einem Minus von über 200.000 Euro aus der Saison zu stolpern. In Hamburg ist nach ähnlichen Erfahrungen Anfang des Jahrtausends eine Professionalisierung erfolgt, die dazu führt, dass der größte CSD-Verein Deutschlands heute auf finanziell so gesunden Füßen steht, dass er über ein Projektförderungsprogramm sogar Gelder ausschütten kann. Eine große Einnahmequelle zur Refinanzierung sind die offiziellen Partys zum CSD, die wir euch hier vorstellen.

Sind Lesben verzaubert?

Der fast schon niedliche Terminus „die Verzauberten“ für lesbische Frauen dient der größten CSD-Party als Namenspatronin. Die Nacht der Verzauberten findet am Vorabend des CSD im Café Seeterrassen im Planten un Blomen statt. Die 2.000 qm große Loungeterrasse und der Galeriebalkon bieten einen hervorragenden Blick auf den Parksee. Geboten werden zwei Tanzflächen mit einem bunten Mix aus Salsa, Standard und Discofox bis hin zu Rock, Dance Classics und Elektropop.

4.8., Café Seeterrassen, Hamburg, St. Petersburger Straße 22, U Stephansplatz, 19 Uhr

Sind Elektrotänzer noch fit?

Die traditionelle Elektro-Party in der Nacht vor dem CSD bringt euch diesmal mit EINMUSIK (Einmusika, Katermukke), Gunjah (Dantze), Jan von Nebenan (Uns verbrennt die Nacht) und Merve Japes in feinste Ekstase. Einziges Problem: Ihr müsst mittags wieder fit sein!

4.8., Uebel & Gefährlich, Hochbunker, Feldstr. 66, Hamburg, U Feldstraße, 23:59 Uhr

Sind alle auf der Tanzfläche?

Die offizielle Abschlussparty des HAMBURG PRIDE findet auch in diesem Jahr im Edelfettwerk auf drei Tanzflächen mit zwei Chill-out-Lounges und einem großen Außenbereich mit Beach Club statt. Auf dem Mainfloor erwarten euch DJ Berry E., Gloria Viagra und Beauty and the Beats mit einem Mix aus Pop, Urban, R ’n’ B und Mash-up. DJ Hildegard und DJ Tobicé bringen mit Elektro und Techno das Labor zum Beben, während in der Orange Lounge Frau Hoppe und DJ Rico Remix mit 1980ern und 1990ern sowie Schlagern für ordentlich Partystimmung sorgen. Vom Straßenfest erreicht man das Edelfettwerk mit der S-Bahn-Linie S3 ab Jungfernstieg in weniger als zwanzig Minuten. Und das HVV-Ticket ist im Partypreis bereits enthalten. Wir verlosen 3 x 2 Karten auf www.blu.fm/gewinne!

5.8., Edelfettwerk, Hamburg, Schnackenburgallee 202, S Eidelstedt, 23 Uhr

www.hamburg-pride.de