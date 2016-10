HAMBURG • PINK INC. – HALLOWEEN EDITION

× Erweitern Foto: M. Rädel Halloween

Die wohl beste Party an Halloween lockt mit Szene-VIPs, House, Pop, R’n’B und viel Grusel. „Kürbisse, Vampire, Hexen, Geister, Zombies, Skelette und Scheintote. So will Norddeutschlands größtes Gay Partyspektakel zum Highlight in diesem Herbst werden. An den Turntables im Saal geben sich gleich zwei Hamburger Partymonster die Sets in die Hand: DJ Berry E. und die atemberaubende Nicki Dynamite.“ So feiert man perfekt in den grauen Monaten: Tanzen, lachen, gruseln und toben! •rä

29.10., PINK INC. – Halloween Edition, Schmidt’s Tivoli, Hamburg, Spielbudenplatz 18, S Reeperbahn, 23 Uhr, www.pinkinc.de