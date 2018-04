Göttingen • GÖ/CRAZY im neuen Zuhause

× Erweitern Foto: M. Rädel Katy Bähm Steht auf Popmusik und Dancefloor: Hitmaschine Katy Bähm.

Ab sofort rastet das queere Göttingen im „Haus der Kulturen“ aus. Schön „außerhalb“ und damit ungestört treffen sich Göttingens Crazy People mit ZSA ZSA Jackson, Katy Bähm & Leberwurst (Irrenhouse Berlin), DJ Pick-Up (Tel Aviv) und Marcello Six zum pop-elektronischen Tanzvergnügen. Ein ganz spezieller Gast empfängt euch in der GÖ/CRAZY! Speaker’s Corner: Rusko Star, einer der ersten YouTube-Influencer (damals gab es den Begriff noch nicht mal) erzählt über Emotionen, Selbstbewusstsein und Liebe in der schwulen Szene.

28.4., GÖ/CRAZY! – „Außer Rand und Band“, Haus der Kulturen, Hagenweg 2E, Göttingen, 22:30 Uhr, www.goecrazy.de