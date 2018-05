„Ein Abend für alle Brüder und Schwestern, Nachtschwärmer, Afterworker, Blind-Dater, Tänzer und Genießer.“ So kündigte uns Sascha vom Häkken im Klubhaus St. Pauli den neuen queeren Freitag an. Klingt gut, finden wir. Los geht es am 18. Mai um 20 Uhr. Und wer das Häkken noch nicht kennt, dem sei folgendes mit in die Partyplanung diktiert: Von Wein und Bier über Longdrinks bis zu selbstkreierten Cocktails lässt die Bar wohl keinen Wunsch offen und die Einrichtung des Ladens tut ihr Übriges für einen gelungenen Abend. Gemütliche Hinfletzecken und ein Balkon bieten dir Raum zum Flirten und Entspannen, und ein DJ sorgt für passende Untermalung. „Da wir Menschen lieben gibt es keinen Eintritt, dafür aber einen Spendentopf für unseren DJ,“ erklärt Sascha weiter. Wir machen uns locker!

18.5., Freaky Friday, Häkken im Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21 – 22, Hamburg, S Reeperbahn, 20 Uhr