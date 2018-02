DJ BERRY E. & NICKI DYNAMITE

× Erweitern FOTO: M. RÄDEL

„Earth Can Be Just Like Heaven“, diese Klubhymne der Two Tons O'Fun (später nannten sie sich The Weather Girls) passt perfekt zur elektro-poppigen „G.A.Y. (GLORY AND YOUTH)“!

Im Docks Hamburg mischen sich die Szenen, die Nationalitäten und Kulturen ohne Stress und mit viel Testosteron und Glitzer. „We’re all brothers and sisters / Earth can be just like heaven“, eben genau so, wie es sich die Two Tons O'Fun einst wünschten.

10.2., G.A.Y. (GLORY AND YOUTH): 5PAC3 HOT3L 2018, Docks Hamburg, Spielbudenplatz, 23:55 Uhr