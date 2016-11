Die Familie tut es 30 Stunden lang?

Viel hilft ja bekanntlich viel! Eine Schachtel „Kippen“: 5 Euro. Ein Coffee to go: 5 Euro! Es gibt so viele Dinge, bei denen wir uns keine Gedanken ums Geld machen. Am 25. November sollst du genau daran denken, wenn der traditionelle Spendenabend in der WunderBar beginnt.

Außer dem Eintritt von 5 Euro, gehen auch die Gagen und Gehälter der gesamten Belegschaft in den großen Spendentopf sowie natürlich alles, was du so springen lässt für Schnäpse und andere kleine Sünden. Und weil die wunderbare WunderBar in diesem Jahr schon ein Vierteljahrhundert alt wird, laden DJ Sunshine, DJ Morex und Rico Remix zu einem 30-Stunden-Partymarathon ein. Das bedeutet, du musst die Bar erst am 27. November wieder verlassen!

25. – 27.11., Die Familie tut was – Die Aids-Spendengala in der WunderBar & 30 Stunden WunderBar, Hamburg, Talstraße 14, S Reeperbahn, www.wunderbar-hamburg.de