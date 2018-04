× Erweitern Foto: gemeinfrei / CC0 1980er

DJ Little L. Steht am 7. April ab 22:30 Uhr unter dem Dach des Thalia Theaters an den Reglern. Dort mixt er euch aus Pop, Wave, Italo Disco, Synthie Pop sowie dem besten aus der schwulen Subkultur der 1980er Jahre den perfekten Retrosound, um in Erinnerungen zu schwelgen und auszuflippen. Dare!

7.4. DARE! @ Nachtasyl ... The 80s club for gays & friends, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U+S Jungfernstieg, 22:30 Uhr