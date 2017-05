Das ist neu: Erstmalig startet die große Pride Edition der VOLUME XXL am Pfingstsamstag. Und damit CSD-Touristen gleich wissen, wie man in Hannover feiert, wurden ein paar Extraklassegäste verpfichtet: Charlet C. House aus Berlin und DJ Chris Roxxx, sowie Kelly Heelton aus Frankfurt (Foto).

3.6., Volume XXL, Funpark, Expo Plaza 9, Hannover, Shuttle ab Kröpcke und ZOB, 21 Uhr, www.volume-party.de