Camp77 - Ein Wiedersehen zum Abschied

Er war einer der ganz besonderen Klubs der Stadt. Erfolgsveranstalter und House-Urgesteine Mirko Lütkemeyer und André Stubbs verwirklichten mit dem Neidklub auf der Reeperbahn ihren Traum vom perfekten Elektrotanztempel. Am 4. Februar feiert das Camp77 hier ein Wiedersehen und gleichzeitig Abschied, denn es ist der letzte Abend des Neidklubs. Hamburg verliert eine Perle der Klubkultur.

Seine LED-Wände waren die ersten und größten in der Hansestadt und mussten sogar in der ganzen Republik keinen Vergleich scheuen. Doch die Inhaber haben jetzt andere Pläne für die Räumlichkeiten des Neidklubs.

Am letzten Abend dieser Kluberlebenswelt werden Alexander und sein Team daher einmalig und letztmalig in die langjährige Hauptlagerstätte des Camp zurückkehren und sie mit der ganzen Familie gebührend verabschieden. „Beefy Carnival Fleshback“ ist daher auch das ironisch sexuell aufgeheizte Motto dieser Sonderedition des Camp und verspricht alles, was Mann damit verbindet: Frisches Fleisch, Muskeln, Masken und Mutationen der besonderen Art zucken im Wettkampf mit den tausenden LEDs auf zwei Tanzflächen und zur Musik von drei DJs.

„Carnival“ soll alle männermordenden Karnivoren, aber auch die rankenden und renkenden Vegetarier daran erinnern, dass das beste Kostüm des Abends ausgezeichnet wird. Heute hast du Gelegenheit zu zeigen, was in dir steckt – was im Neidklub passiert, bleibt im Neidklub und wird mit ihm begraben!

4.2., Camp77_Gluecksmodul Special Edition: Beefy Carnival Fleshback, Neidklub, Reeperbahn 25, Hamburg, S Reeperbahn, 23 Uhr, www.camp77.com