Foto: Tim Reckmann/pixelio.de Back4Good

Die legendäre Retro-Party „Back4Good“ beamt dich zurück in die 1990er und 2000er mit dem Besten und Schrägsten, was diese Jahrzehnte musikalisch zu bieten hatten. Und das Beste: Hier darfst du dir auch was wünschen, ohne vom DJ schräg angeguckt zu werden!

26.11., Back4Good, Kulturzentrum Lagerhaus, Bremen, Schildstr. 12 – 19, 23:30 Uhr, www.facebook.com/Back4Good90erParty