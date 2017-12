babylon: Paris is calling

× Erweitern *Serviervorschlag. Nicht der DJ.

James Marceau* reiht sich ein in die Abfolge der DJs, die auf Hamburgs einziger Men-only-Party am 16. Dezember einem ganz speziellen Konzept folgen: sexy Aussehen und sexy Sounds am Regler. Unterstützt wird er mit einem Warm-up durch Tobice. Wie immer gilt: keine Fotos, auch nicht von hinten. Am 9. Dezember können sich die Liebhaber von Sportklamotten im Basement XXV schon mal warm...tanzen. Dann heißt es: Dresscode Sportswear, Musik von Eduardo de la Torre und wieder Men only!

9.12., Babylon Xtra, Basement XXV, Pulverteich 23, U Lohmühlenstraße, Hamburg, 23:59 Uhr

16.12., Babylon Electro Clubbing – Men only, Klubhaus St. Pauli, Spielbudenplatz 21, Hamburg, U St. Pauli 23:59 Uhr, www.babylon.hamburg