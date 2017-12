× Erweitern Erasure

Erasure sangen es einst: So plötzlich ist schon wieder Adventzeit – wo ist nur das Jahr geblieben? Es war ein gutes Jahr für Hamburgs queere 1980er-Party. Und das darf heute noch einmal in aller Ausgelassenheit mit benannten Briten und Madonna, und den Pet Shop Boys und Duran Duran gefeiert werden.

9.12., DARE! @ Nachtasyl ... The 80s club for gays & friends, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr