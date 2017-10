× Erweitern Halloween

Längst hat sich unsere Stadt zu einem gruselig-bizarren Epizentrum aller Halloween-Fans gemausert. Im Tivoli finden sie heute alles, was sie für eine richtige Nacht der Unruhe brauchen: Kürbisse, Vampire, Hexen, Geister, Zombies, Skelette und Dämonen. Und Musik von Nicky Dynamite, Donna Diamond, DJ Badano, Xandra und DJ Morex. Pink blood on the dancefloor!

28.10., Pink Inc., Schmidts Tivoli, Spielbudenplatz 27, Hamburg, U St. Pauli 23 Uhr, www.pinkinc.de