Die Mischung stimmt hier bei der der Pink Inc. im Mojo Club: „Be Mine“ von Ofenbach, „Living for Love“ von Madonna oder auch „OK“ von Robin Schulz & James Blunt, diese Party bringt dir alle Hits der Klubs und Charts. Und Tracks, die man sonst nur im Underground hört. In diesem Sinne: „Let the beat control your body“.

25.11., Pink Inc., Mojo, Reeperbahn 1, U St. Pauli, 23 Uhr