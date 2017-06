Der Lovepopper Sven Enzelmann unterstützt Frankie heute bei der beliebtesten queeren musikalischen Zeitreise der Hansestadt. Pop, Wave, Italo Disco ... DARE!

24.6., DARE! @ Nachtasyl ... The 80s club for gays & friends, Thalia Theater, Alstertor 1, Hamburg, U/S Jungfernstieg, 22:30 Uhr, www.facebook.com/frankie.dare