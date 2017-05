× Erweitern Foto: Promo DJ trust.the.girl

Himmlisch teuflisch wird es am 24. in Göttingen. Ausführende des partyösen Himmelfahrtkommandos: Elisai mit Elektro, Amourelse mit Liebestipps, Lucy Loo mit Liveperformance, Marcello Six mit Tanzklassikern und (siehe Foto) DJ trust,the.girl aus Frankfurt, die poppt und rockt.

24.5., GÖ/CRAZY! – „From hell to heaven – and back“, amavi WILD, Güterbahnhofstraße 10, Göttingen, 22:30 Uhr, www.goecrazy.de