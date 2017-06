× Erweitern Paillette

Natürlich. Aber besonders geht sie heute in der WunderBar, denn Donna Diamond – welch passender Name – lädt zur Glitzer und Glamour Party. Also Mädels: Strass, Swarowski und Bling Bling!

23.6., Paillette geht immer, Wunderbar, Hamburg, Talstraße 14, 22 Uhr, www.wunderbar-hamburg.de