19.5. Samstag • Hannover: VOLUME XXL zum CSD

× Erweitern Foto: Volume Party / bluevine Events Volume Party

Die erste „Pride Edition“ im letzten Jahr war ein voller Erfolg und so soll auch in diesem Jahr wieder ausgiebig gefeiert werden. Auf dem Programm von Norddeutschlands größter schwul-lesbischer Party stehen heute DJck und Miss Delicious mit einem Mix aus Pop und House, sowie DJ Chris Roxx mit Evergreens der Popkultur. Wie bereits im letzten Jahr gibt es ein kostenloses Bus-Shuttle ab Kröpcke (immer zur vollen Stunde) und ZOB (immer 15 Minuten nach) zum FUNPARK. Und am Empfang erwartet euch standesgemäß ein Gläschen Sekt. Toll? Toll!

19.5., VOLUME XXL – Pride Edition, FUNPARK, Expo Plaza 9, Hannover, 22 Uhr, www.volume-party.de