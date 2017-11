× Erweitern Party

PRIME TIME mit Kultur-Tage-Special: Als DJanes und DJs legt heute das Kultur-Tage-Orgateam auf. Ihnen zur Seite steht DJ Marcello Six und so verspricht der Abend musikalisch schon einmal sehr bunt zu werden. Queer as Göttingen can! *ck

18.11., PRIME TIME, Diskothek Tangente, Goethe-Allee 8, Göttingen, 21 Uhr