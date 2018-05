12.5. Samstag • Bremen: Olá!

× Erweitern Portugal / Foto: gemeinfrei

Aber hallo! Portugal richtet in diesem Jahr den Eurovision Song Contest aus. Das nutzt Bremens STAND.UP-Crew doch glatt, um portugiesisches Flair an die Weser zu holen: Natürlich darf neben kreativer Deko auch ein portugiesischer Fruchtcocktail an der Bar nicht fehlen. Musikalisch geht es zwar auch um den ESC, aber genauso stehen Pop und Dance-Klassiker auf dem Programm. Aufstehen, tanzen! Party

12.5., STAND.UP: Olá!, Magazinkeller des Kulturzentrum Schlachthof, Findorffstraße 51, Bremen, 23 Uhr